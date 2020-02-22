影／柯文哲籲個案所在地公開透明 現在並不知個案資訊
台灣民眾黨主席柯文哲今天出席台灣民眾黨國家治理學院，在受訪時被問到衛福部長陳時中說地方已經掌握個案所在地資訊， 柯文哲表示並不知道，更提到上次講到陽明山的隔離地點就被砲轟，對於收容地點大部分國人還是希望能公開透明的公布。公開透明雖然會引起恐慌，但是不公開透明引起的恐慌更嚴重。從武漢撤僑的國家很多，但是現在哪個國家沒有公開收容地點。大陸之所以變成現在這樣就是因為隱匿。最後柯文哲重申還是主張公開透明，因為不公開透明引起的恐慌會更嚴重。
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