4原因投票率低 國民黨主席補選搶攻6.5萬票勝負門檻

國民黨主席補選3月7日投票，有意參與投票黨員最晚明天須繳清應繳黨費。黨務系統粗估，這場補選舉具黨權黨員數上看33萬人。預期參與投票黨員熱情較低，以投票率近四成推算，黨主席勝選決戰6.5萬票。

黨務人士昨分析，預期投票率低，主要是因為這次主席選舉僅是任期已逾半的補選，且只有兩人參選選戰熱度不足，再加上這次選舉投票所減少，又遇到新冠肺炎疫情升溫，4項因素影響下，投票率應只有2016年黨主席補選水準。

至於新冠肺炎疫情升溫，黨主席候選人郝龍斌、前主席洪秀柱與前立委孫大千等人先後跳出來主張等主席補選延選。黨務人士表示，依據黨章規定，黨主席出缺時須於3個月內完成改選，以前主席吳敦義請辭時間推算，延也延不過4月15。

黨務人士說，目前新冠肺炎在台灣疫情明顯還未達群聚感染情形，黨中央也都朝主席補選依時程舉辦方向準備，反問若3月7日不辦，誰有把握到4月中疫情不會更嚴重？若主席補選違反黨章規定，後續也恐有其他法律問題。

攸關國民黨主席補選的黨費繳交明天截止，雖截止日近，原每天約新增千位黨員繳黨費取得黨權，近日暴增為每天約4千人完成黨費繳交，至前天為止已有30萬黨員取得完成繳費，若再加上非臨櫃繳費，粗估這次選舉有33萬黨員能投票。

然而黨務系統原本預期，有意在明天之前繳交黨費者，就應想參與黨主席補選，但因整場選戰關注度低，評估投票率僅能有三成五至四成水準。黨務人士說，這次補選兩人對決，以近33萬投票黨員推估，只要能獲6.5萬票，就能當選。

這次全國投開票所還不到3百個，為提高投票率，黨高層希望參考上次選舉設到約4百個投票所。黨務人士說，仍爭取增設，問題在於可問責督導黨工人力不足，若全面志工化，投開票所若發生選務糾紛，恐影響選舉公正性，不能因小失大。

熟悉黨內地方派系人士表示，這場選戰偏冷，兩個主席候選人個人特質也是關鍵，就有不少嘉南、高屏地區地方黨員反映，與兩人都無淵源，也感受不到拜票誠意，無意投票。

該人士說，若這次補選結果與2016年主席補選相仿，投票率僅四成下，代表大氛圍選票開不出來，擅長組織的候選人會有較高勝出機會。