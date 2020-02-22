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林榮德盼卸任前過傅崐萁案 藍考紀委員：可能性已不高

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨代理主席林榮德力主代理主席任內，透過考紀會程序完成無黨籍傅崐萁申請恢復黨籍作業。不過對此，考紀委員普遍認為，週二考紀會流會後，要再召開，甚至通過傅案可能性已經不高，目前也未接獲連繫。

對黨中央表示，中央考紀會得由委員互相召集召開，資深考紀委員表示，過去考紀會議都由考紀會主委召集舉辦，不知道所謂的考紀委員互相召集召開具體形式為何？若由黨高層強勢介入召開，將引爆另一個程序正義問題。

不具名考紀會前主委也指出，考紀會開會一規定要由主委召集，現任考紀會主委已經懸缺，黨主席必須提名新任考紀會主委經中常會通過後才能再召開會議，若黨中央以黨高層身分強勢召開考紀會，不符考紀會開會規定與慣例。

資深考紀委員表示，傅崐萁若真有心回國民黨，當然歡迎，但希望尊重黨的紀律，一切照程序來，既然傅現在已經加入立法院黨團，就先考核個半年、一年，建立戰功再說，表現很好再回來。

該資深考紀委員說，傅崐萁過去是遭黨開除黨籍，這次還強勢挑戰黨提名的立委候選人黃啟嘉，如今當選後申請恢復黨籍，等於此次參選也是變相的違紀參選，若黨就這樣讓傅回來，好像黨整個投降，將影響後續黨紀貫徹。

該資深考紀委員說，國民黨雖然選舉大敗，但原則還是要顧，否則對黨員沒辦法交代，以後黨對違紀參選者要怎麼處理？怎麼對為黨戰敗的黃啟嘉交代？不能那麼現實到沒有紀律，會讓人看不起。

也有考紀委員說，考紀會雖是獨立機關，但運作與黨主席立場有關，若黨主席表態國民黨需要特定人，考紀會原則也會支持；但現在就是混沌不明，黨中央現在黨主席與黨務系統看法也不盡相同，黨主席與中常委都是看守的，這樣怎麼投？

該考紀委員認為，週二考紀會都已流會了，凸顯現行考紀會結構不支持傅崐萁案，要重新開會不容易，應等新黨主席選出後，以負起政治責任方式為全案定奪。

考紀會 傅崐萁 國民黨 林榮德

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