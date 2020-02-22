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美認定我國疫情有社區傳播 外交部：台美協調處理中

聯合報 / 記者周佑政／台北即時報導
因應新冠肺炎，各醫院模擬後送流程。衛福部也提前部署緊急應變醫院，迎戰將來可能發生的大規模社區感染。圖／本報系資料照
因應新冠肺炎，各醫院模擬後送流程。衛福部也提前部署緊急應變醫院，迎戰將來可能發生的大規模社區感染。圖／本報系資料照

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨在網站列出新冠肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。外交部發言人歐江安今天表示，因目前我國武漢肺炎疫情狀況並未達社區傳播要件，外交部已向美方充分說明我國疫情的實際狀況。美方表示理解我方的顧慮，也希望我國能提供更多資料以協助評估。

歐江安說，外交部已經陸續將我國衛福部疾病管制署的最新相關資訊提供美方，「我方希望美方能夠改正，目前台美雙方仍在協調處理中」。若有具體結果，會適時向外界說明。

美國疾病管制暨預防中心在官網發布對香港第一級旅遊警示，提醒前往香港民眾避免與病患接觸，並多洗手；美國疾病管制暨預防中心也提醒，台灣、日本、新加坡、南韓、泰國、越南有社區傳播情況。

行政院長蘇貞昌昨在立法院答詢時表示，「我們相信美國應該會重新更正」。外交部長吳釗燮昨天也說，外交部得知後馬上提醒美方注意並要求更正，至於美方是否有相關回應，吳釗燮說，「他們還在處理中」。

外交部 新冠肺炎 吳釗燮

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