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日本今新增4例 千葉1女老師身體不適仍監考兩天
日本千葉縣千葉市22日表示，1名中學女老師確診感染新冠肺炎；熊本縣今日也有3名新增確診。
日媒報導，這名女老師年紀60多歲，11日在縣內醫療機構被診斷出感冒，19日因發高燒住院，21日被驗出新冠病毒呈現陽性。她在發病前兩周沒有出國，也並未明確與確診者接觸。
全日新聞網（ANN）報導指出，這名女老師12日因身體不適請假，但13、14日回學校擔任監考官，17日將評分結果發回，一直到19日前都還在學校工作。她任職的千葉市某中學將在25、26日停課進行消毒。
九州的熊本縣22日也新增三名確診，包括縣內一名60多歲男性，以及住在熊本市的20多歲女性護理師，及她的50多歲父親。
NHK報導，這名護理師是在17日出現症狀，不過自14日起就沒去醫院上班，她與父親今年至今未曾出國。熊本縣將調查這三人的感染途徑與密切接觸者。
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