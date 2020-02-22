拿吳斯懷開刀？羅智強：未來4年成民進黨的7-11

國民黨不分區立委吳斯懷的首次書面質詢，遭綠營質疑。對此，國民黨台北市議會羅智強今在臉書指出，他早就知道， 未來4年，吳斯懷會是民進黨的7-11，想到的時候就來吃一下。果不其然，疫情都還沒結束，民進黨就迫不及待的拿吳斯懷開刀。

羅智強說，雖然他之前對吳斯懷有不少意見，但他要説的是，民進黨也太猴急了吧，現在全民都在防疫，為了回不來的台灣人在憂心，民進黨全黨上下，從總統到立委卻有閒功夫拿「書面質詢」做文章，是真的有這麼閒？

羅智強指出，既然民進黨要沒事找事，就來看看誰有道理。吳斯懷受訪時說「我們畢竟是弱者」，這聽了當然刺耳，如果與全世界各國比較，台灣並不弱。比較有經驗的政治人物，會這麼講：「相較於對岸，台灣的軍事實力處於較弱勢的一方，畢竟雙方有相當的量體差距」我相信這個說法，應該不至於有太多人反對。

羅智強指出，如果民進黨真的連這點都有意見，覺得兩岸的軍事實力平起平坐，那送民進黨一頂「義和團」、「慈禧太后」的帽子，不也是剛好而已?

至於吳斯懷那篇書面質詢，他看了全文，他的意思是，台灣的領導人，不應該只做到「不畏戰、不求戰」，還應該積極的去「避戰」。畢竟兩岸若啟戰端，大陸當然會付「很大的代價」，但是台灣的代價，也絕對不會小，這有不對嗎?

羅智強說，吳思懷現在已經是最有新聞熱度的立法委員。做不好，國民黨一起扣分；做的好，那就是制衡民進黨，最強的聲量放大器，就此而言，國民黨全黨已經和吳斯懷牢牢綁在一起。所以，吳斯懷委員，好好表現吧！希望你用你的表現，「證明我之前對你的看法是錯的」 。