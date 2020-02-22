罷韓總部違法？ 陳冠榮等與高雄市選委會各有堅持

發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群「Wecare高雄」在高雄市前金區設立一個「光復高雄總部」進行罷韓連署，高雄市選委會接到民眾檢舉指此「總部」涉違「公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法」，選委會20日函文要罷韓案法定領銜人陳冠榮在10天內說明。陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋今天開記者強調「光復高雄總部」不是陳冠榮設的罷免辦事處，選委會高度不中立。高雄選委會總幹事袁德明表示，選委會都依法行事。

高雄市選委會給陳冠榮的函中表示，陳領衔在108年12月26日向中央選舉委員會提出高雄市第3屆市長罷免案後,並未依「公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法」第8條規定，在申請期限的7天內、即108年12月27日到109年1月2日向高雄市選委會提出設置申請，視為不設置；但選委會接到民眾檢舉「光復高雄總部」是罷韓辦事處，經監察小組現場查看，「光復高雄總部」有帆布看板、辦公桌椅、人員進出，「依其功能用途，應屬罷免案之辦事處」。

高雄市選委會即函文陳冠榮，要陳接到通知書之後的10天內向選委會提出陳述書。根據選罷法相關規定，如罷免辦事處不是依法設置，選委會可向罷免領銜人會開罰10萬元以上、100萬元以下的罰鍰。

陳冠榮表示，「光復高雄總部」是「Wecare高雄」收受連署書的地點，並非法定領銜人辦事處，且現在是數位時代，辦公開會不一定需要實體據點；當初未設立辦事處，是屬意的地點之屋主怕被市府刁難而告吹，依照法規，設置辦事處屬於權利而非義務，領銜人「得」設置，而非「必須」設置； 選委會以此認定總部違法，韓市府此舉分明為恣意解釋法條、惡意阻擾罷韓行動。

尹立說，罷免團體是否申設辦事處，只有選委會知道，且選委會指稱違法項目橫跨兩部法律，具一定複雜程度，選委會屢次利用「民眾檢舉」的名義警告罷韓團體，更顯選委會心裡有鬼，請政務官退出選委會。

高雄市選委會總幹事、高市府民政局副局長袁德明說，選委會依法都依法行政，陳冠榮可以提出申述理由，由選委會監察小組委員審查，小組是合議制，接不接受陳冠榮陳述的理由，由小組決定。