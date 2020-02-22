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罷韓總部違法？ 陳冠榮等與高雄市選委會各有堅持

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
「光復高雄總部」被高雄市選委會指是違法，罷免高雄市長韓國瑜案法定領銜人陳冠榮（中）、「Wecare高雄」發起人尹立（左）、台灣基進新聞部副主任張博洋今天開記者會抨擊高市選委會涉行政不中立。記者楊濡嘉／攝影
「光復高雄總部」被高雄市選委會指是違法，罷免高雄市長韓國瑜案法定領銜人陳冠榮（中）、「Wecare高雄」發起人尹立（左）、台灣基進新聞部副主任張博洋今天開記者會抨擊高市選委會涉行政不中立。記者楊濡嘉／攝影

發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群「Wecare高雄」在高雄市前金區設立一個「光復高雄總部」進行罷韓連署，高雄市選委會接到民眾檢舉指此「總部」涉違「公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法」，選委會20日函文要罷韓案法定領銜人陳冠榮在10天內說明。陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋今天開記者強調「光復高雄總部」不是陳冠榮設的罷免辦事處，選委會高度不中立。高雄選委會總幹事袁德明表示，選委會都依法行事。

高雄市選委會給陳冠榮的函中表示，陳領衔在108年12月26日向中央選舉委員會提出高雄市第3屆市長罷免案後,並未依「公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法」第8條規定，在申請期限的7天內、即108年12月27日到109年1月2日向高雄市選委會提出設置申請，視為不設置；但選委會接到民眾檢舉「光復高雄總部」是罷韓辦事處，經監察小組現場查看，「光復高雄總部」有帆布看板、辦公桌椅、人員進出，「依其功能用途，應屬罷免案之辦事處」。

高雄市選委會即函文陳冠榮，要陳接到通知書之後的10天內向選委會提出陳述書。根據選罷法相關規定，如罷免辦事處不是依法設置，選委會可向罷免領銜人會開罰10萬元以上、100萬元以下的罰鍰。

陳冠榮表示，「光復高雄總部」是「Wecare高雄」收受連署書的地點，並非法定領銜人辦事處，且現在是數位時代，辦公開會不一定需要實體據點；當初未設立辦事處，是屬意的地點之屋主怕被市府刁難而告吹，依照法規，設置辦事處屬於權利而非義務，領銜人「得」設置，而非「必須」設置； 選委會以此認定總部違法，韓市府此舉分明為恣意解釋法條、惡意阻擾罷韓行動。

尹立說，罷免團體是否申設辦事處，只有選委會知道，且選委會指稱違法項目橫跨兩部法律，具一定複雜程度，選委會屢次利用「民眾檢舉」的名義警告罷韓團體，更顯選委會心裡有鬼，請政務官退出選委會。

高雄市選委會總幹事、高市府民政局副局長袁德明說，選委會依法都依法行政，陳冠榮可以提出申述理由，由選委會監察小組委員審查，小組是合議制，接不接受陳冠榮陳述的理由，由小組決定。

選委會 罷韓

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