WHO從未建議武漢封城 公衛學者：旅遊禁令要有科學根據

新冠肺炎（COVID-19）目前仍無藥醫，只能透過減少人與人接觸等方式防疫。台灣大學公共衛生學院院長詹長權說，世界衛生組織（WHO）沒建議武漢封城，但無法主導中國決策；他認為，防疫也要兼顧人權，各國也要從科學角度規畫旅遊禁令，從行政防疫邁向「科學防疫」，讓防疫方式從圍堵朝向減災，也呼籲政府立公衛師法。

台大公衛學院今天舉行新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程，詹長權以「從新冠肺炎和全球衛生治理」為題進行演講，他提到，新冠肺炎目前沒藥醫，藥物無法介入，但公共衛生領域可以做很多；防疫就是讓疫情不要來得那麼急、影響的人不要那麼多，爭取時間讓疫苗出來，就不怕感染後會喪命。

詹長權說，因2003年SARS的經驗，催生2005年的「國際衛生條例」，世界衛生組織是主責機構。WHO的防疫建議包括口罩等防護具使用、手部打噴嚏的禮儀、旅遊的限制等。

詹長權說，防疫也要兼顧人權，各國要思考防疫手段能否不太繁複、不太干擾，也能達到一樣的防疫效果。像武漢封城就是旅遊禁令，目的是為減少人跟人接觸；WHO未建議封城，武漢恐被檢討是否做得過度。

他說，反觀美國頒布14天內中港澳旅遊史者不得入境，有說明每天約1.4萬中國人入境，美國防疫能量不足以應對，因此發布禁令。台灣也要照這種方式思考。

詹長權說，科學防疫有賴公衛專業者介入判斷，盼我國公衛師法盡快通過；今出席課程的朝野立委表示支持此法，將推動立法。

立委林奕華說，防疫除靠第一線人員努力，公衛教育也重要。大家太習慣公衛專業，很少給予法律保障，謝謝公衛人員投入防疫，不計較有沒有專業認證。立委吳玉琴說，上屆立法院就有討論公衛師法，只是第八會期開始討論，時間上較趕，她也支持公衛師法通過。

台灣民眾黨立委蔡璧如說，公衛師法推了20年都沒成功，歡迎大家提供建言，以免重複過去的失敗經驗。時代力量立委陳椒華說，護理師在防疫扮演重要角色，但人數不夠，公衛師應該也要立法並辦理國家考試。