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要比中央停課標準更嚴 黃偉哲：師生及家長心理影響大

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲認為，一旦學校有個案發生，師生及家長心理因素影響會很大，他會從嚴擬定台南市的停課標準。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲認為，一旦學校有個案發生，師生及家長心理因素影響會很大，他會從嚴擬定台南市的停課標準。記者鄭維真／攝影

教育部公告新冠肺炎停課標準，高中以下1班有1名師生被列為確定病例，該班停課14天，若1校有2名確定病例，全校停課14天，不過，台南市長黃偉哲認為，一旦有個案發生，師生及家長心理因素影響會很大，他會從嚴擬定台南市的停課標準，是否1人確診就全校停課或是有其他做法，近日會再與家長、校方溝通。

黃偉哲今天出席首廟天壇「新冠肺炎消災祈禳大法會」，祈求疫情早日結束並祈福國泰民安。針對下周二即將開學，他受訪時表示，不管學校、市府都經過不斷演練，做足整備希望沒有絲毫疏漏，可以想見當初若有人執意要在2月11日開學的話，情況會有多混亂、家長會有多恐慌、學生會多不安；2月25日開學多了2周的時間，雖然有些不便，但讓準備工作更充分，不管是防疫工具包括口罩、消毒水、酒精等，以及入校檢疫流程，或是碰到身體不適學生的安置程序，都已演練過，這對學校來講是比較周全的準備時間。

黃偉哲表示，中央疫情指揮中心有停課標準，「台南市會更嚴格」，但執行辦法必須與台南市防疫中心的專家、醫師嚴謹討論，因為他認為，一旦學校出現1個病例，家長知道了也可能不願意將學生送到學校，到時候學校變成「課照開、課照上，可是卻沒有學生」，所以台南是否要和中央一樣的停課標準，還要和家長、校方溝通，「心理因素有時會比實際的專業防疫過程影響更大」。

至於何時訂出台南市的停課標準？黃偉哲說，停課標準有時無法依照預先設想的方式操作，目前還是會先遵循中央標準，隔離、檢疫還溜出來的人絕對是從嚴處理，近日會盡快與防疫中心、家長、校方等討論停課標準。

位在台南中西區的首廟天壇今天上午舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」。記者鄭維真／攝影
位在台南中西區的首廟天壇今天上午舉辦「新冠肺炎消災祈禳大法會」。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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