報導歪曲事實！雷倩批：全國忙防疫、黨產會忙追殺

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
婦聯會主委雷倩批評，全國忙防疫，黨產會委員還在忙追殺婦聯會。圖／取自雷倩臉書
婦聯會主委雷倩批評，全國忙防疫，黨產會委員還在忙追殺婦聯會。圖／取自雷倩臉書

行政院黨產會委員透過特定媒定媒體報導指稱，台灣省進出口公會、高雄市進出口公會在1987年停止繳納勞軍捐款，但婦聯會、軍友社在1990年仍共同發文請求交付。婦聯會主委雷倩今天深夜在臉書發文表示，黨產會委員惡意指摘婦聯會等「裝窮」、「食髓知味」；該則新聞移花接木、歪曲事實，誤導視聽，應予譴責！

雷倩痛批，新冠肺炎疫情仍在延燒，婦聯會自1月23日起努力尋找醫療物資，支持一線抗疫的醫護人員，以及服務高風險或弱勢民眾的社服團體員工。忽然之間晴天霹靂，網上傳來追殺婦聯會的報導，令人無言。真的沒有一絲一毫人性嗎？

婦聯會發布新聞稿指出，黨產會委員掌握大量婦聯會檔案，明知進出口公會之勞軍捐款為勸募性質，其辦理及金額調整，每年均由進出口公會會員大會通過後辦理，直至1989年時亦係經其會員大會決議後停止，若果為政府稅捐或強制徵收，在民進黨所謂的威權時代，豈可能由民間團體逕自決定降低金額或停止辦理？

新聞稿指出，且婦聯會1990年行文中請求交付者，係在1989年決議停止辦理前，1987、1988兩年，由進出口公會已經代為收受之款項，請其交付做為原先預定的勞軍之用，不知有何該委員口中的「詭異」之處？

婦聯會嚴正指出，媒體報導應該客觀公正，但該媒體眛於事實，在報導中不但將決議停止捐款的年度改為1987年，更無視公文上白紙黑字的「經收」二字，製造所謂食髓知味之假象，如此歪曲事實的報導，不但嚴重誤導讀者視聽，更違背媒體查證之基本職責。

婦聯會 黨產會 捐款

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