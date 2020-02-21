柯文哲明出席黨校活動 將派心腹任黨副祕書長

台灣民眾黨在2020大選後成為第三大黨，主席柯文哲仿照凱達格蘭學校的模式開設「黨校」，成立國家治理學院，為選舉需要人才與組織，建立人才庫。柯文哲明天將出席活動，黨內人士表示，為了強化溝通協調，柯也派出市府的心腹、市長室聘用研究員陳建璋，擔任黨部副祕書長。

黨內人士表示，台灣民眾黨國家治理學院，每周都有一門課，初期會以黨員優先，並不對外公開；學院講師也會先以黨內專業人士為主，包括黨籍不分區立委，以及民眾黨2020不分區名單內的各行業的專業人士。

至於將接黨副祕書長的陳建璋，熟悉國際政經情勢，曾任職市府國際事務組等單位，過去曾旅居美國求學，2019年柯文哲訪美行程，也依賴陳居中牽線。

因陳建璋過去就曾參與民眾黨章、制度的擬定，也是柯文哲他安排到黨部協助祕書長張哲揚的原因。