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影／為何不公布第24例？ 陳時中：公布後真會安心嗎

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安（圖）在總質詢時希望中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎第24例相關地理位置，但遭疫情中心指揮官陳時中反問「公布以後，真的會安心嗎」？記者杜建重／攝影
國民黨立委蔣萬安（圖）在總質詢時希望中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎第24例相關地理位置，但遭疫情中心指揮官陳時中反問「公布以後，真的會安心嗎」？記者杜建重／攝影

新冠肺炎疫情擴散，國民黨立委蔣萬安今天在總質詢時提問，昨夜中央流行疫情指揮中心公布的北部確診第24例，為何疫情指揮中心不能公布病例居住及相關地理位置？疫情中心指揮官、衛福部長陳時中答覆表示「公布以後，真的會安心嗎？」

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌率領官員列席，並在施政報告後展開總質詢。

立委蔣萬安質詢時提到，第24例確診案例，是北部一名60餘歲婦人，國人都很關心，但很多資訊非常模糊也讓人擔心。蔣萬安問蘇貞昌「院長，能不能至少告訴國人，到底在哪一個縣市？或是哪一個行政區域？」因為在他選區的選民一直擔心會不會在自己的選區？

蔣萬安說，當政府刻意隱瞞，不願意公開透明相關資訊，或是不願意多透露一些資訊讓民眾了解，這樣會造成地方政府沒法執行防疫、進行消毒的工作。如果民眾能知道相關訊息，自己就能做好自我管理，降低感染風險。

蘇貞昌對此表示，疫情指揮中心已經一天至少一次的記者會，不斷更新資料向國人報告疫情的事實狀況。

而陳時中答覆時強調：「只要是衛生局所啟動的疫調，地方政府一定都知道」。另外，陳時中也表示，疫情中心的態度很清楚，只要能掌握到特定的對象就不會公布，除非無法掌握特定對象才會公布；相關的個案因為已經掌握了疫調行程，所以就沒必要再公布。

蔣萬安最後提到，應該至少公布在哪個縣市、哪個行政區，至少可以讓民眾安心，對此，陳時中回答：「公布以後，真的會安心嗎？」

新冠肺炎疫情擴散，國民黨立委蔣萬安問疫情指揮中心為何不能公布病例居住及相關地理位置？衛福部長陳時中（左）答覆表示「公布以後，真的會安心嗎」？記者杜建重／攝影
新冠肺炎疫情擴散，國民黨立委蔣萬安問疫情指揮中心為何不能公布病例居住及相關地理位置？衛福部長陳時中（左）答覆表示「公布以後，真的會安心嗎」？記者杜建重／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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