影／為何不公布第24例？ 陳時中：公布後真會安心嗎

新冠肺炎疫情擴散，國民黨立委蔣萬安今天在總質詢時提問，昨夜中央流行疫情指揮中心公布的北部確診第24例，為何疫情指揮中心不能公布病例居住及相關地理位置？疫情中心指揮官、衛福部長陳時中答覆表示「公布以後，真的會安心嗎？」

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌率領官員列席，並在施政報告後展開總質詢。

立委蔣萬安質詢時提到，第24例確診案例，是北部一名60餘歲婦人，國人都很關心，但很多資訊非常模糊也讓人擔心。蔣萬安問蘇貞昌「院長，能不能至少告訴國人，到底在哪一個縣市？或是哪一個行政區域？」因為在他選區的選民一直擔心會不會在自己的選區？

蔣萬安說，當政府刻意隱瞞，不願意公開透明相關資訊，或是不願意多透露一些資訊讓民眾了解，這樣會造成地方政府沒法執行防疫、進行消毒的工作。如果民眾能知道相關訊息，自己就能做好自我管理，降低感染風險。

蘇貞昌對此表示，疫情指揮中心已經一天至少一次的記者會，不斷更新資料向國人報告疫情的事實狀況。

而陳時中答覆時強調：「只要是衛生局所啟動的疫調，地方政府一定都知道」。另外，陳時中也表示，疫情中心的態度很清楚，只要能掌握到特定的對象就不會公布，除非無法掌握特定對象才會公布；相關的個案因為已經掌握了疫調行程，所以就沒必要再公布。