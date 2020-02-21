鑽石公主號台旅客下船 外交部：包機今晚10點15分抵台

日本鑽石公主號郵輪因新冠肺炎疫情遭隔離，日前旅客陸續下船。外交部指出，我國包機已於今天赴日本，順利接運19名國人乘客及1位先遣醫師，共計20人，包機預定今晚約10時15分返抵桃園國際機場。

外交部表示，日本鑽石公主號郵輪自2月5日因出現武漢肺炎病例在橫濱港被隔離以來，外交部及我駐日本代表處等相關館處，持續且密集與日本政府單位、船公司等進行多方聯繫，並提供船上台籍乘客所需協助。搭乘郵輪的台籍乘客共22人，台籍船員2人，共24人，其中包括5位我國籍乘客及船員感染確診；目前5人均已在日本的醫院進行隔離治療，我國患者均情況穩定且逐漸康復中。

外交部指出，該郵輪乘客依日本檢疫規定，經14天隔離期間屆滿後，自2月19日起，再經日方檢疫為陰性且無症狀者開始分批下船。具台灣國籍且符合搭乘包機規定的乘客共計19人已經陸續下船，我國駐日本代處派員前往碼頭接駁，並協助安排住宿休息。外交部同時配合中央流行疫情指揮中心規畫，指示駐日本代表處洽獲日方同意後，我國包機已於今天赴日本，順利接運19名國人乘客及1位先遣醫師，共計20人，包機預定今晚約10時15分返抵桃園國際機場。

外交部表示，對於本案一直與日方密切協調，駐日本代表處及駐橫濱辦事處也持續與船上及住院的國人保持聯繫，並依國人需求，洽請船公司轉致藥品及日常用品。外交部對於搭乘鑽石公主號的19名我國乘客順利登上專機表示欣慰，並對日本政府在期間與我方人員的協調與合作，協助照料在日本醫院接受治療的5名我國確診乘客，申致由衷謝忱。