改革諮詢會：國民黨的改革要走向人民、走對的路

國民黨智庫上午舉辦「組織改革」議題的第二場的諮詢會議，與會者認為，國民黨目前組織改革的重點在於「人」，如何產生對的人，把對的人放在對的位置才是關鍵，且改革要走向人民，黨要戰鬥化、精簡化，打集體戰，才能重返執政。

與會者也認為，黨的中心思想與價值並沒有問題，但表達方式和過程卻出了問題，未來必須要洗清社會印象上誤認國民黨會聽從中共的話的情形。

組織改造第二場諮詢會著重在多元族群經營和文宣網路與立院黨團戰力強化部分，現場不只有黨公職人員，更邀請來自客家、原住民族、新住民、青年、勞工、退伍軍人與立院的成員 。

與會者表示，黨要讓人產生鬥志和熱情，未來策略、組織、文宣和財務必須靈活化，不能用排除法來進行改革，而是採取兼容並蓄的包容法，進行多元扁平、年輕E化、志工與社團化的內造改革；黨也要盡可能去強化與議題社團的聯繫和連結社會新興力量，未來可設立青年、勞工、客家、原住民與新住民專業黨部。

新住民部分，與會者希望黨能多為新住民發聲，目前雖然沒有新住民立委，不過仍可透過指派黨公職人員的方式，諸如婦女部或是女性立委，來經營新住民議題，讓新住民夥伴感受到黨的關心與溫暖。另外還有建議，國民黨應透過制度來保障新住民的黨職名額，除陸配外，更可廣納越南籍及其他國籍等新住民為當然黨代表，甚至是有一位當然新住民中常委。

原住民族部分，與會人員指出，2020年國民黨的原住民族群支持率已下滑不少，黨未來應該要將原住民族組織任務化、專職化、扁平化，結合現有原住民族黨公職人員，舉辦幹部研習，培訓原青，積極經營原住民人口多的地區。制度方面，現有原住民族中常委則建議改為由原住民族黨代表產生，廣納更多原住民族基層的聲音，未來不分區名單也應考慮原住民。

客家部分，雖然客家族群高度支持國民黨，但並沒有鐵票之說，基本盤都是靠長期經營的，仰賴各客屬社團的聯繫。未來黨可以參照經營客家族群的方式，透過地方與協會來加強與各族群連結，用社團化和外部化的方式來重建黨的組織，不必然要像過去用黨部組織的方式。