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疫情擴大停課 家長可請疫情照護假？蘇貞昌：一併考量

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照
行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照

新冠肺炎疫情持續擴大，大專以下各級學校下周即將開學，國民黨立委蔣萬安今在立法院質詢時問未來學校若是停課，家長可否請「防疫照顧假」？行政院長蘇貞昌表示，有鑒於武漢肺炎的傳播力，為了避免群聚感染，才會寒假延長暑假縮短，因此產生「防疫照顧假」的新名詞，未來若相同情況停課，會一併考量。

蔣萬安指出，行政院昨拍板的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，內容並沒有「防疫照顧假」法源依據。過去兩周，公家機關平均每天只有300到350人請防疫照顧假，占全國公務人員0.01%都不到，民眾不敢請的原因就是因為沒有明確法源依據，「公務人員都不敢請，一般民間企業誰敢請？」他呼籲在特別條例中明確訂定防疫照顧假。

勞動部長許銘春回應表示，防疫照顧假的法源依據來自「災害防救法」；蘇貞昌也說，「災防法」已有法源依據，所以「特別條例」沒有規定。蘇貞昌又說，「特別條例」有起迄時間，災防法沒有，如果大家不知道、不敢用防疫照顧假，他會再請相關部會討論如何比較好達到效果。

對於近來屢傳需要隔離的民眾違反規定趴趴走，蔣萬安指出，違反規定給予重罰應該，但是政府也必須給予他們基本生活的照顧，讓他們安心在家做好防疫工作，避免外出造成民眾恐慌，「對於可能受居家檢疫或隔離14天的民眾，建議比照公假，給予全薪，院長是否同意？」

蘇貞昌回應說，特別條例草案對於相關因受規範或受約制的民眾，「我們給予補償，至於要給予多少？相關部會會做衡平考量。」

防疫照顧假 蘇貞昌 新冠肺炎

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