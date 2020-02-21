藍委籲編億元獎勵金研發抗肺炎藥物 陳時中支持

新冠肺炎疫情持續擴大，我國展現生技研發能力，包括中研院、國衛院，各自合成出國際視為治療武漢肺炎的有效藥物「瑞德西韋」，純度皆達97%。國民黨立委蔣萬安今表示，希望行政院能夠編列不低於1億元的專案獎勵金。衛福部長陳時中表示，相關的獎勵金都支持。

立法院今開議，行政院長蘇貞昌赴立法院接受總質詢。蔣萬安質詢時表示，我國中研院、國衛院等，對於新冠肺炎的藥物研發，創下佳績，雖然現行已有獎勵措施，但仍然不夠，尤其新冠肺炎的全球疫情相當嚴峻，甚至不知道何時疫情才會趨緩、結束，應該對相關疫苗、藥物的開發，應給予極高的獎勵誘因，對於台灣的形象、聲譽、醫療水準等都有正面效果，盼行政院比照國民黨團所提出的紓困條例，給予不低於1億元的獎勵金。

陳時中表示，現行針對相關藥物、疫苗研發，政府從臨床實驗就分階段給予獎勵；到FDA核准藥物時，用批次審查，讓審查速度加快；如果達到最後階段，政府也會「保價收購」。不過，相關的獎勵金，政府都支持，在生技的發展上面，也會奠定很好的基礎。