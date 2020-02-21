修國土計畫法 邱顯智：要回到大埔、灣寶的野蠻開發？

行政院院會昨天通過「國土計畫法」修正草案。時代力量立委邱顯智今天在臉書質疑，到底有什麼建設這麼重大，非得架空國土計畫法？非要回到大埔案、灣寶、璞玉計畫的野蠻開發？他呼籲行政院長蘇貞昌撤回國土計畫法的修正草案，讓憾事不再重演。

邱顯智說，就在大家所有目光集中在防疫條例時，行政院提出了國土計畫法的修正草案：第一，將縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，從「2年」延長為「一定期限內完成」，第二，要把「經行政院核定之國家重大建設計畫」，排除在5年通盤檢討的限制外。

邱顯智提出兩點質疑。他請教蘇貞昌，能否在承諾「一定期限」是多久，是1年、2年？還是5年、10年？有沒有一個上限？會不會無限拖延國土功能分區的劃設作業與公告？讓國土計畫的施行形同虛設？其次，這次的修法等於架空國土計畫，回到過去個案開發可以輕易破壞國土分區使用管制？

邱顯智說，人民原本一直期盼的國土計畫法是有一個最上位的規範，國家訂定全國國土計畫後，就為未來10年國土的發展定下指導原則，縣市再依照這個原則，訂定縣市國土計畫，不能說變就變，頂多透過5年的通盤檢討來做調整。但事實上是國土計畫法第15條已經開了後門，把「政府興辦國防、重大之公共設施或公用事業計畫」排除在5年通盤檢討的限制之外。現在行政院又想把「經行政院核定之國家重大建設計畫」放進來，等於退回原點，完全背離國土計畫法的初衷，讓行政院核定的重大建設可以架空國土規劃。

邱問蘇：「到底有什麼建設這麼重大，非得要架空國土計畫法，讓我們回到馬英九的時代，讓國土計畫法變成國土破壞法？」「到底有什麼建設這麼重大？非要回到大埔案、灣寶（後龍科技園區）、璞玉計畫（台灣知識經濟旗艦園區）的野蠻開發？這些都是行政院核定的重大建設，也都是強徵人民土地，造成人民生命財產損失的惡行。院長都忘記了嗎？」

邱要呼籲蘇貞昌，撤回國土計畫法的修正草案，讓憾事不再重演，讓國土受到妥善的規劃與控管，留給下一代1個永續生存、可長可久的台灣。