快訊

台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

修國土計畫法 邱顯智：要回到大埔、灣寶的野蠻開發？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
時代力量黨團總召邱顯智。圖／本報系資料照
時代力量黨團總召邱顯智。圖／本報系資料照

行政院院會昨天通過「國土計畫法」修正草案。時代力量立委邱顯智今天在臉書質疑，到底有什麼建設這麼重大，非得架空國土計畫法？非要回到大埔案、灣寶、璞玉計畫的野蠻開發？他呼籲行政院長蘇貞昌撤回國土計畫法的修正草案，讓憾事不再重演。

邱顯智說，就在大家所有目光集中在防疫條例時，行政院提出了國土計畫法的修正草案：第一，將縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，從「2年」延長為「一定期限內完成」，第二，要把「經行政院核定之國家重大建設計畫」，排除在5年通盤檢討的限制外。

邱顯智提出兩點質疑。他請教蘇貞昌，能否在承諾「一定期限」是多久，是1年、2年？還是5年、10年？有沒有一個上限？會不會無限拖延國土功能分區的劃設作業與公告？讓國土計畫的施行形同虛設？其次，這次的修法等於架空國土計畫，回到過去個案開發可以輕易破壞國土分區使用管制？

邱顯智說，人民原本一直期盼的國土計畫法是有一個最上位的規範，國家訂定全國國土計畫後，就為未來10年國土的發展定下指導原則，縣市再依照這個原則，訂定縣市國土計畫，不能說變就變，頂多透過5年的通盤檢討來做調整。但事實上是國土計畫法第15條已經開了後門，把「政府興辦國防、重大之公共設施或公用事業計畫」排除在5年通盤檢討的限制之外。現在行政院又想把「經行政院核定之國家重大建設計畫」放進來，等於退回原點，完全背離國土計畫法的初衷，讓行政院核定的重大建設可以架空國土規劃。

邱問蘇：「到底有什麼建設這麼重大，非得要架空國土計畫法，讓我們回到馬英九的時代，讓國土計畫法變成國土破壞法？」「到底有什麼建設這麼重大？非要回到大埔案、灣寶（後龍科技園區）、璞玉計畫（台灣知識經濟旗艦園區）的野蠻開發？這些都是行政院核定的重大建設，也都是強徵人民土地，造成人民生命財產損失的惡行。院長都忘記了嗎？」

邱要呼籲蘇貞昌，撤回國土計畫法的修正草案，讓憾事不再重演，讓國土受到妥善的規劃與控管，留給下一代1個永續生存、可長可久的台灣。

行政院 邱顯智 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌：同意促轉會再延長

武漢包機 蘇貞昌：阻礙是在中國那邊

駁斥口罩之亂 蘇貞昌：絕對沒有亂且價格最便宜

促轉會任務5月到期 蘇貞昌：同意再延長

相關新聞

蘇貞昌：20日起 販售點口罩配額加倍 200片變400片

針對口罩政策，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，隨著口罩產能穩定增加、新的口罩產線上線，同時也要為開學做好準備，本周四開始將...

首例確診個案出院後肺纖維化 張上淳：有類SARS症狀

與SARS系出同門的新冠肺炎，傳出感染後即使痊癒，也會出現類似SARS肺纖維化症狀，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集...

疫情擴大停課 家長可請疫情照護假？蘇貞昌：一併考量

新冠肺炎疫情持續擴大，大專以下各級學校下周即將開學，國民黨立委蔣萬安今在立法院質詢時問未來學校若是停課，家長可否請「防疫...

日本千葉縣添1例新冠肺炎 60多歲男警衛確診

日本NHK報導，千葉縣政府稱，一名60多歲男警衛確診新冠肺炎。他自本月6日開始感到不適，並於20日確診。目前千葉縣累積至...

藍委籲編億元獎勵金研發抗肺炎藥物 陳時中支持

新冠肺炎疫情持續擴大，我國展現生技研發能力，包括中研院、國衛院，各自合成出國際視為治療武漢肺炎的有效藥物「瑞德西韋」，純...

修國土計畫法 邱顯智：要回到大埔、灣寶的野蠻開發？

行政院院會昨天通過「國土計畫法」修正草案。時代力量立委邱顯智今天在臉書質疑，到底有什麼建設這麼重大，非得架空國土計畫法？...

林為洲建議增編防疫臨時人員 補足防疫量能

立法院新會期今天開議並進行總質詢，因應新冠肺炎疫情，立委質詢圍繞防疫議題。國民黨立院黨團總召林為洲質詢，里幹事、衛生所基...

蘇貞昌：同意促轉會再延長

促進轉型正義委員會階段性任務將在5月底到期，行政院長蘇貞昌今天在立法院表示，台灣經歷幾十年的不公不義，不可能在這兩年內處...

入境疑填假護照號碼逃避居家檢疫 男子胡析延搞失聯

針對新冠肺炎疫情，北市府下午召開應變小組會議，會後再公布應居家檢疫卻失聯的台灣籍男子胡析延。

疫情不斷更新 官員備詢先翻報紙了解最新進度

立法院今天進行行政院長蘇貞昌施政總質詢，由於新冠肺炎疫情持續延燒，立法院下午會議開始前，列席的官員一坐下來就不約而同翻閱...

藉防疫偷渡「國土計畫法」？蔡壁如：行政院趁火打劫

行政院會昨通過「國土計畫法」部分條文修正草案，新增訂因應國家重大建設需要，經行政院核定國家重大建設計畫，將可檢討變更國土...

被江啟臣服務數位化打動 他指國民黨可從手機入黨改變

國民黨主席補選3月7日投票，國民黨前立委謝國樑指出，看到過去立法院同事江啟臣，提出服務數位化的想法時，他被這個想法打動了...

熱門新聞

全球疫情地圖／義大利新增1例確診案例、南韓再增48例確診累計204例

我又增兩新冠肺炎確診者 24例的女兒、孫女中鏢

延遲婚期抗疫 武漢醫生彭銀華染疫離世

失聯3天終於找到！新北管永安在淡水被警查獲

30天內去過日韓 納入健保卡旅遊史提示

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁千字文透露幕後祕辛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。