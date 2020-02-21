林為洲建議增編防疫臨時人員 補足防疫量能

立法院新會期今天開議並進行總質詢，因應新冠肺炎疫情，立委質詢圍繞防疫議題。國民黨立院黨團總召林為洲質詢，里幹事、衛生所基層人員為現階段居家檢疫、居家隔離主力，政府是否應該為了專心防疫先暫緩這些人員的評鑑作業？他說，將來在特別條例、預算協商中，會強烈建議要增編足夠的防疫臨時人員，以補足現有防疫能量不足問題。

林為洲表示，里幹事，衛生局、衛生所人員，都是防疫工作基層人員，平常業務就很繁忙，如果還要處理例行的的評鑑評比，工作會加重負擔，是不是應該比照醫護人員先暫緩？

衛福部長陳時中表示，醫院部分已經宣布評鑑效期延長一年，基層醫療院所也僅留下與防疫有關業務，其它考核都免了；其他如老人機構等，除了新成立的機構仍有評鑑必要外，其它的都延緩到下半年。

內政部長徐國勇表示，里幹事部分雖然主要是地方政府職權，不過可以考慮透過民政司，建議比照醫護人員，上半年都暫緩，相信應該可以妥善處理。

林為洲表示，肯定行政團隊在這次防疫上的表現，但不同部會間的橫向連結仍略顯不足，例如日前陸委會政策一日數變、駐日代表處對隔離措施有不同意見、教育部針對停課標準也一度有不同調情況；因此建議中央將防疫層級拉高至一級開設，一方面提高國人防疫心理狀態，另一方面也希望各部會協調能更無縫接軌，不會有衝突、效益落差情況。

林為洲指出，目前居家檢疫的國人有23650人之多，經換算，每個里至少都有4個人在居家檢疫，現有的里幹事人力顯然能量不足，值得留意。

林為洲說，將來在特別條例、預算協商中，會強烈建議要增編足夠的防疫臨時人員，並要增設檢疫所隔離處所，以補足現有防疫能量不足問題。