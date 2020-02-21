蘇貞昌：同意促轉會再延長

促進轉型正義委員會階段性任務將在5月底到期，行政院長蘇貞昌今天在立法院表示，台灣經歷幾十年的不公不義，不可能在這兩年內處理完成，同意促轉會應延長，讓促轉工作做得更好。

民進黨立委鄭運鵬今天在立院質詢時詢問蘇貞昌，是否依「促進轉型正義條例」規定，讓促轉會延長1年？蘇貞昌表示，會同意促轉會應該再延長，讓促轉會能做得更好。

蘇貞昌指出，過去台灣受威權統治幾十年不公不義，幸好立法院通過促轉條例，促轉會代理主委楊翠帶領大家非常辛苦努力，幾十年不公不義，不可能兩年內完成。

蘇貞昌說，促轉會事實上有做很多事，但很多工作還沒有完成，未來還要繼續做，所以促轉會延長報上來時，「我會同意促轉會應該再延長，讓促轉會能做得更好」，向國人的報告更完整，讓公義能夠得到平反。

根據促轉條例規定，促轉會若認為推動業務有尚未完成者，可報請行政院延長，由行政院長裁示決定，每次以1年為限。