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入境疑填假護照號碼逃避居家檢疫 男子胡析延搞失聯

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市很長黃珊珊下午主持防疫會議，再公布一居家檢疫失聯者。記者楊正海／攝影
北市很長黃珊珊下午主持防疫會議，再公布一居家檢疫失聯者。記者楊正海／攝影

針對新冠肺炎疫情，北市府下午召開應變小組會議，會後再公布應居家檢疫卻失聯的台灣籍男子胡析延。

民政局指出，失聯個案胡析延今年2月12日入境，依傳染病防治法第 58條規定受居家檢疫，但他填列的聯絡電話、地址，都查不到人，另他填列的護照號碼屬另一民眾所有，且該民眾不在國內，109年1月8日持美國護照入境，同年1月15日已出境前往美國。

胡析延經2次以上聯繫，並透過警政系統協尋未果，移請疾病管制署協查居家檢疫原始登記資料，認為他應該是在入境時，就惡意填寫不實資料，也未能履行居家檢疫義務。

居家檢疫 護照 新冠肺炎

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