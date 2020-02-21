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疫情不斷更新 官員備詢先翻報紙了解最新進度
立法院今天進行行政院長蘇貞昌施政總質詢，由於新冠肺炎疫情持續延燒，立法院下午會議開始前，列席的官員一坐下來就不約而同翻閱報紙，希望獲得更多的訊息，了解最新的情況。
雖然中央流行疫情指揮中心下午公布新增2例新冠肺炎（COVID-19）病例，但國人對居家檢疫、居家隔離還有防疫假補助等等議題都相當關心，這也是上午總質詢時立委質詢的焦點。在立法院備詢的各部會官員，下午兩點多回到座位時，許多人手上都拿著一份剛出爐的晚報，除了仔細觀看相關報導，也想了解一下自己上午針對防疫措施的發言是否有遺漏之處，
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