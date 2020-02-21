疫情不斷更新 官員備詢先翻報紙了解最新進度

國民黨與民進黨有些地方一定要非常像，例如本土化思維，人才培育、人權主張等等，剩下的就是類異點，而競爭的戰場就在類異點，兩岸關係本來是國民黨的類異點，理應勝過民進黨，民進黨卻用本土反中的思維，徹底攻破國民黨防線，原因無他，國民黨愛台灣的主張愛的不夠強烈不夠真，怪不得被貼紅，而無任何招架餘地。新冠疫情後的政治局勢，國民黨更難在兩岸價值論述上立足，回防台灣是關鍵改革之道路，面對年輕人是政治無法逃避之戰場，正視媒體是民主自由之不二法則，台灣與中華民國都不是誰的專利，別抱殘守缺，別失去政治類同點，國民黨仍有機會重返執政，但就別說撥亂反正了，要能撥雲見日才重要。國民黨改革起，但內亂也跟著動，黨內亂臣賊子是誰？有誰？主流何在？民意在哪？真話假話場面話，讓聰明的選民能分辨清楚，否則連總統參選人到底對不對？都還要羅生門，各說各話，國民黨的前途何在？

2020-02-21 12:38