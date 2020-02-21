藉防疫偷渡「國土計畫法」？蔡壁如：行政院趁火打劫

行政院會昨通過「國土計畫法」部分條文修正草案，新增訂因應國家重大建設需要，經行政院核定國家重大建設計畫，將可檢討變更國土計畫。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如在臉書批評，行政院別趁火打劫，「國家重大建設計畫」應該要清楚定義，不是哪位行政院長自己說了算；時代力量立委邱顯智也呼籲，行政院應撤回「國土計畫法」修正草案，不要讓強徵人民土地，造成人民生命財產損失的憾事重演。

蔡壁如表示，在全民關注防疫的當下，行政院會昨天竟偷偷通過爭議法案，「國土計畫法」第15條第3項，增訂於「經行政院核定之國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

蔡壁如說，我國行政院長平均任期僅約490天，如跑馬燈的閣揆怎能隨意破壞長遠永續發展的國土計畫。她以蘇貞昌上一次擔任行政院長在2006年提出的「大投資、大溫暖」計畫為例，表示該案就只維持100多天。

蔡壁如指出，2015年第8屆立委卸任前夕翻修的「國土計畫法」，跨黨派立委的共識，就是只准通盤檢討，不准個案變更，當然不准行政院自行以重大建設為理由破壞國土計畫的安定性和環境永續發展。

蔡壁如表示，行政院應該要遵行法律，不該隨著短期政策來修改長期的國土計畫，「國家重大建設計畫」應該要清楚定義，不是哪位行政院長自己說了算，「如果行政院要衝衝衝的話，礦業法怎麼不先處理」。

邱顯智表示，行政院要把縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，從「二年」延長為「一定期限內完成」，試問「一定期限」是多久，是1年、2年還是5年、10年，會不會無限拖延國土功能分區的劃設作業與公告，讓國土計畫的施行形同虛設。

邱顯智質疑，到底有什麼建設這麼重大，非得要架空國土計畫法，難道是要重演大埔案、灣寶（後龍科技園區）、璞玉計畫（台灣知識經濟旗艦園區）等野蠻開發？邱說，這些都是行政院核定的重大建設，也都是強徵人民土地，造成人民生命財產損失的惡行，難道蘇貞昌都忘記了嗎？

邱顯智呼籲，行政院應撤回國土計畫法的修正草案，讓憾事不再重演，讓國土受到妥善的規劃與控管，留給下一代一個永續生存、可長可久的台灣。