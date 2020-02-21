被江啟臣服務數位化打動 他指國民黨可從手機入黨改變

國民黨主席補選3月7日投票，國民黨前立委謝國樑指出，看到過去立法院同事江啟臣，提出服務數位化的想法時，他被這個想法打動了，他要對啟臣表達支持跟肯定，並建議希望能夠從入黨開始，就可以在手機上完成入黨的手續。

謝國樑在臉書貼文指出，過去這十幾年來的網絡化及電子商務化，讓許多的商業跟社交行爲，都已轉移網絡上進行，成果及效益是有目共睹的。反觀，目前國民黨與民眾的溝通方式，都還是一個最傳統的方式。

在未來，他希望能夠從入黨開始，就可以在手機上完成入黨的手續，也可透過行動支付繳納黨費，除此之外，還可以透過網路讓民眾在綫上提出訴求，讓黨籍民代即時掌握丶處理丶回覆。

謝說，黨員本身就是一個很大的社群，應該要創造一個適合的平台，讓黨員們能夠充分的互動表達自己的意見，甚至在重要的民生議題上，開放民眾或黨員可以在網路平台進行票選，讓黨中央可以按照票選結果來擬定符合多數意志的政策，這也就是所謂的數位民主。

最近在思考這些議題時，剛好回想到20年前，他畢業後的第一份工作及創業，就是把一個老舊的券商創新化及網路化，在那個時候也獲得了不錯的迴響。

一個老舊的機構，本來就是要多一些想法跟創新，一定要努力去嘗試，做不做的到是一回事，社會自有公評，但是如果不試就絕對沒機會改變，但是他認爲數位化這件事是做得到的，也能夠改國民黨長久以來一層不變的溝通方式，也比較符合現代台灣社會的思維。