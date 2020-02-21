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國土計畫可隨時變更？ 內政部：彈性配合國家發展需要

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

行政院會昨通過「國土計畫法」修正草案，被質疑將破壞國土計畫之安定性及環境永續發展，內政部強調，本次國土計畫法之修正係為賦予規劃作業彈性，以配合國家整體發展需要，同時給予直轄市、縣（市）政府合理期程，以妥善完成直轄市、縣（市）國土計畫及國土功能分區圖，兼顧國土計畫之穩定性及完整性。

內政部表示，因應國際政經情勢變動快速，政府需及時提出相關重大建設計畫以為因應，若各級國土計畫有須配合檢討需要，應得適時調整以符實需，又為避免所謂「國家重大建設」浮濫提出影響計畫穩定性，亦僅限定經行政院核定者為限，故提案修正「國土計畫法」第15條第3項，增訂於「經行政院核定之國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

此外，依國土計畫法第15條辦理國土計畫適時檢討變更時，仍應依法辦理公開展覽、公聽會等民眾參與程序，且亦需經各級國土計畫審議會審議通過，民眾如就該國土計畫變更案有相關意見，亦得提出供國土計畫審議及核定參考。

內政部指出，「國土計畫法」攸關國土永續發展及土地使用秩序，這次修法具有優先立法的重要性及必要性，後續亦將積極與立法院溝通，以利修法順利。

行政院 內政部

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