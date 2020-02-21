逾7成公務員個資外洩長達7年 監院促銓敘部檢討

監察委員仉桂美、劉德勳、包宗和今天表示，有24萬餘名公務人員個人資料在2012年6月時外洩，且直到2019年6月才發覺；據統計，被外洩個資公務人員比例達全國7成之高，且時間長達7年；監委指出，銓敘部責無旁貸，應就其資通安全管理制度（ISMS）檢討改善。

調查監委表示，根據相關資料研判，外洩事件中包括行政機關、公營事業、衛生醫療機構及公立學校職員等。銓敘雖稱遭外洩者均屬文職人員，但所掌業務機敏與否，與文職或軍職身分並無關係，以法務部調查局及所屬調查站為例，自首長以降，約有2千餘人個資遭到洩漏，對國家安全之影響不可謂不大；但也由於資料外洩迄今已逾7年，案涉軟硬體均已報廢，難以追查實際外洩過程及原因。

調查監委指出，銓敘部屬於資安責任等級A級機關，卻未能積極配合98年起推動之「政府機關（構）資訊安全責任等級分級作業施行計畫」，在2016年10月將可存取全國公務人員銓審資料之「銓敘業務網路作業系統」及「公文管理及線上簽核系統」納入資通安全管理制度驗證範圍，讓機密敏感機關在內的全國公務人員個資長期暴露於高風險環境，導致58萬餘筆個資洩漏，顯有違失。

調查監委表示，銓敘部於2019年發現資料外洩以前，未能依照「資訊系統分級與資安防護基準作業規定」四大構面予以詳實評估，長期將上述兩大系統低估為安全等級中級，以致相關系統防護基準不足；且行政院資安處於2019年案發後協助稽核更發現，銓敘部恐連安全等級中級的相關防護都未能落實，實有改善必要。

三位監察委員說明，銓敘部將ISMS輔導及驗證工作委由單一廠商辦理，有欠周妥；且銓敘部長期缺乏資安人力資源，更難以掌握ISMS輔導及驗證品質，均有改善必要。而資通安全相關法遵及技術知能要求與日俱增，其挑戰也不獨為銓敘部所有，行政院對於現行資安相關職系核心職能及培訓方式雖已規劃改善措施，仍要持續推動並澈底落實，才能厚植機關資安專業，達成「資安即國安」目標。