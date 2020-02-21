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新冠肺炎疫情升溫 孫大千：立刻延後國民黨主席補選
國民黨主席補選兩周後投票，但隨新冠肺炎疫情升溫，是否延選，甚至取消，引發黨內討論。前立委孫大千今天也在臉書呼籲，立刻延後黨主席選舉的相關時程，避免因為選舉活動，而造成更多不必要的動員接觸。
由於孫大千在去年總統大選期間是國民黨總統候選人韓國瑜陣營核心大將，如今公開呼籲延選，與黨主席補選候選人郝龍斌主張必要時延選的想法相同。
孫大千表示，新冠肺炎防疫是一場全台灣人民共同的戰爭，在病毒面前是沒有藍綠之分的，基於防疫優先的考量，呼籲國民黨中央立刻延後黨主席選舉的相關時程，避免因為選舉活動，而造成更多不必要的動員接觸。
對於防疫，孫大千認為，應以建議代替批評，整合在野黨相關專業人士的意見，提供防疫單位作為參考，全力支援政府對抗新冠病毒；團結國內各政黨，用盡洪荒之力，協助國內產業順利度過難關，搶救台灣經濟。
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