中央黨部租約結束將搬？江啟臣：國民黨已非泱泱大黨

國民黨八德大樓中央黨部租約明年底到期，黨內對於未來是否續租八德大樓當中央黨部有不同意見。黨主席補選候選人江啟臣今表示，租約到期後是否要搬遷到其他地方可以考慮，畢竟我們不是像過去人員或龐大資產很多的泱泱大黨。

江啟臣說，國民黨現在就是一個中型的在野黨，在野黨比較需要的不是辦公室，而是街頭，未來黨主席也是一樣，應時常到不同的地方去了解，其他黨中央需要的辦公空間也應以實用、合用做考量，讓大家覺得國民黨是貼近人民的。

江啟臣提到，如果是他當選黨主席，因為他是立委，大部分戰場也是在立法院，用到黨主席辦公室機會也不多，辦公室內比較會需要的也只有會議桌開會。

不過江啟臣說，若他當選黨主席，任期也只到明年5月20日，中央黨部租約可能不會在他這個任期處理，他會先思考怎麼樣活化目前黨中央辦公空間，像是扣除正常辦公空間後如果有多餘空間，也可以考慮開放給外界一般民眾使用。

江啟臣舉例，國民黨必須跟民眾有更多接觸的機會，也讓民眾感受到國民黨是開放的，是與民眾在一起的、接近的，這樣的空間使用概念未來可以規劃。