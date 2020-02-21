林榮德推傅崐萁案 江啟臣：應兼顧維護制度與黨內團結

國民黨陷入是否讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍爭議，黨代理主席林榮德昨受訪重申，近日仍會循考紀會程序完成讓傅回黨程序。補選主席候選人江啟臣今提醒，是不是有做法可以既維護制度，又讓黨內團結，是黨主席與做決策者要去傷腦筋。

江啟臣表示，黨內對於傅崐萁案最關心的是到底是否符合程序？能不能處理過程也顧慮黨內團結？他認為，對於黨內人事，不論是對誰，制度最重要，今天要捍衛的就是政黨內制度，就跟公司一樣，不論何種人事案，黨內有規定就照規定走。