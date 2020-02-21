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當選挺韓國瑜度罷韓 江啟臣：推黨務改革、宣傳韓政績

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席補選3月7日投票，新任黨主席上任後首要挑戰將是高雄市長韓國瑜遭罷免案。主席候選人江啟臣今天指出，若他當選，將從協助宣傳韓高雄市政政績，以及推動黨務改革改善黨形象兩方面著手協助韓度過危機。記者周志豪／攝影
國民黨主席補選3月7日投票，新任黨主席上任後首要挑戰將是高雄市長韓國瑜遭罷免案。主席候選人江啟臣今天指出，若他當選，將從協助宣傳韓高雄市政政績，以及推動黨務改革改善黨形象兩方面著手協助韓度過危機。記者周志豪／攝影

國民黨主席補選3月7日投票，新任黨主席上任後首要挑戰將是高雄市長韓國瑜遭罷免案。主席候選人江啟臣今天指出，若他當選，將從協助宣傳韓高雄市政政績，以及推動黨務改革改善黨形象兩方面著手協助韓度過危機。

江啟臣表示，黨主席上任後有很多挑戰，如何幫助韓國瑜度過罷韓挑戰確實是其中一個重要的任務；罷免與選舉是兩件不同的事情，兩者的戰場性質也不同，必須了解戰場特性採取相應策略。

江啟臣說，目前對韓國瑜與國民黨而言，要度過罷韓危機，第一要把高雄市政做到最好，黨中央與黨籍民代則可以多幫忙宣傳高雄市政府政績與為民服務內涵讓民眾知道，爭取支持。

此外，江啟臣認為，若他當選，黨的改革也要立即啟動，讓大家看到改變，這樣就可與韓國瑜市政政績表現相輔相成，讓民眾對國民黨改觀，對韓有信心，就可協助韓度過罷韓關卡與挑戰。

對於對手郝龍斌近日拜會黨前主席洪秀柱爭取支持，江啟臣說，他下周也會拜會洪，見完再跟外界報告會談內容。江表示，從新聞局長請辭回鄉選立委，他第一個請益選舉狀況與生涯規劃的就是當時仍是立委的洪秀柱，與洪蠻熟的，只是沒對外講。

韓國瑜 江啟臣 罷韓

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