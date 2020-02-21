朝野有共識 紓困條例八版本逕付二讀 25日三讀
立法院今日開議，朝野共識下，紓困特別條例政院版、國民黨團、民眾黨團、何欣純、曾銘宗、林奕華、黃國書、蘇巧慧等立委提案版本均逕付二讀。
立法院朝野今天也簽署協商結論，同意將相關紓困條例版本在併案逕付二讀後，由立法院長游錫堃在24日上午10時召集協商，25日院會進行處理完成立法，各黨團均同意不提出復議，25日當天，立法院會僅處理此議案，不進行施政質詢。
國民黨團上午仍發出甲動，藍委在議場高舉字牌，質疑「口罩之亂何時了？」「要求防疫照顧應該要給六成薪」等，呼籲朝野齊防疫，盼政院支持國民黨團所提紓困條例版本。
游錫堃今日也在院會宣讀通過「台灣加入世界衛生組織共同聲明」，呼籲WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO的運作。
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