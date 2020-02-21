不能排除再感染 醫師：新冠肺炎患者痊癒仍要留心
新冠肺炎疫情正熱，中國大陸傳出有患者染病治癒後，再確診一事雖然證實是錯誤訊息，但國內感染科醫師認為，再感染的機會是有的，因此仍建議，即便是患者痊癒後，還是要再觀察兩周，比較妥適。
林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵表示，站在防疫的角度看待，即使患者染病康復後，最好還是再觀察兩周，並不是康復後就可以亂跑。
中國醫藥大學附設附醫院感染科主治醫師王任賢表示，感染新冠肺炎的患者，再被感染的機會是有的，並非感染過就免疫，從此不會再得到，就跟得流感一樣，得過流感還有可能會再得。
他說，病毒進到人體以後，人體會產生很多抗體，但有的有用、有的沒用。產生的抗體，不見得都能保護這位病人不再被感染，比如打流感疫苗，只能減緩得流感後的病況，並不是不會再被感染。
他也提到，我國首位新冠肺炎死亡的白牌車司機，防疫中心認為感染源可能是浙江台商，並在浙江台商身上驗出新冠肺炎的抗體，但浙江台商沒有被當作通報個案，不是個案也不會追查接觸史，他認為這是奇怪的事。
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