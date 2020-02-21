新北找到失聯者 議員籲檢討入境填報不實的處罰

新北市府日前宣布2名從金門小三通入境的民眾，入境時填戶籍在新北，事後卻出現失聯狀況，新北日前已尋獲1人，今早再宣布另名位於淡水的「管永安」也尋獲，新北市議員陳偉杰說，中央應檢討入境填報不實資料的處罰，不只用傳染病防治法來處理。

陳偉杰表示，淡水區新興里長吳錦泉接到新北民政局通報後，按防疫規定照地址登門拜訪3次，最後卻是查無此人，管永安入境填寫的資料根本是錯的，昨又傳出有確診案例，里民都緊張問「找到人了嗎」。

民政局指出，管永安暫無住所，今上午找到後確認個案無發燒症狀及身體狀況健康良好，目前會將管永安送至集中檢疫處所執行居家檢疫，同樣也依違反傳染病防治法第58條規定，依同法第69條規定送交衛生局裁處。

陳偉杰說，入境填報不實資料，現在疫情當頭找不到人，主管機關可以依違反傳染病防治法，找到人就開罰，如果不是疫情的時候，是不是入境填寫不實資料，也不會有事？這樣有管理等於沒管理，入境填報還有意義嗎。

陳偉杰表示，非常時期就要有非常手段，中央應該立即檢討入境填報不實資料的處罰，不只用傳染病防治法來處理，這還可能涉及國家安全或危害社會秩序。

陳偉杰也說，民政單位也應協調讓警政單位主責協助來找人，不要再丟給里長，里長還要發消毒水、解決長輩口罩問題、宣導防疫、社區巡邏、服務里民還要管居家檢疫，三頭六臂也不夠用。