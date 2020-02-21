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憂心武漢撤僑者隔離在家附近 烏克蘭爆發警民衝突

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭安排從中國武漢回國的僑民入住當地隔離中心，附近居民上街抗議並與警方對峙。路透
烏克蘭安排從中國武漢回國的僑民入住當地隔離中心，附近居民上街抗議並與警方對峙。路透

烏克蘭從中國大陸武漢市撤離的70多人安排在中部波塔瓦（Poltava）新桑扎里鎮（Novi Sanzhary）醫院隔離，數百名當地居民20日抗議，與警方發生激烈衝突。

經過數小時的警民衝突後，接載返國者的巴士在大批警員護送下終於抵達指定的隔離地點，過程中有示威者試圖擋路和丟擲石頭，其中一輛巴士的車窗甚至被石頭打破，但車上似乎無人受傷。

20日清晨開始，新桑扎里鎮的數百名居民封鎖通往醫院的一條道路，因為他們擔心自己可能會被感染。示威者設置路障、焚燒輪胎，並與清除道路的防暴警察衝突。

10多名示威者因此被捕。波塔瓦地區警察發言人蘇拉耶夫（Yuri Sulayev）說，「情況相當激烈」。

烏克蘭內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）到場試圖平息事件，呼籲示威者勿挑釁，並諒解這種臨時措施的必要性。

烏克蘭總統澤倫斯基在臉書發表聲明說，示威活動不是「我們人民最好的一面」。他試圖向民眾保證，被隔離者不會對當地居民構成任何危險，並稱接下來兩周內，隔離中心將成為國內戒備最森嚴的地方。

當地議員說，隔離設施的汙水系統連接到其中一個村內，擔心村民會感染新冠肺炎。他們發表聲明說，不能讓當地居民的健康和生命處於危險，要求高階官員採取緊急措施，防止來自武漢的民眾安置在那裡。

一架載著45名烏克蘭人與27名白俄羅斯等國外籍人士的烏克蘭撤僑客機，20日抵達烏克蘭東部的哈爾科夫巿（Kharkiv）。烏克蘭衛生部表示，所有人都健康。

新冠肺炎 COVID-19

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