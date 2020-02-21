美方認定台灣有社區傳播 吳釗燮：顯然是錯誤

美國疾病管制暨預防中心（CDC）認定台灣進入新冠肺炎（COVID-19）明顯社區傳播階段。外交部長吳釗燮今表示，「這個顯然是一個錯誤，我們昨天看到這個訊息後，馬上就跟美方提醒要注意這件事，也要求更正」。至於美方有無回應，吳釗燮說，他們還在處理當中。

針對「鑽石公主號」郵輪結束隔離期，國人返台事宜，吳釗燮說，我駐日代表處仍然繼續處理中，原則上已沒有問題，檢測出來陰性的所有國人，都能搭包機回來，希望今天下午就有最完整的訊息。

吳釗燮表示，現在在船上還有國人在等檢測結果，「我們知道大部分國人都沒有問題」，但還有船員是台籍，能否下船需要依照船公司的規定。若檢測結果太慢今晚是否無法返台，吳釗燮說，希望今天都能一起回來。

傳出斯洛伐克駐台代表夫人買不到口罩。吳釗燮說，昨晚已經跟該位官員澄清，因為駐台代表處的官員，沒有居留證，只有官員證，持官員證無法買到口罩，因此外交部跟疫情指揮中心協調結果，依國人數量，每周兩片提供給無法購買口罩的官員。