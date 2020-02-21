蔡政府今接回滯日台人 馬英九：武漢也有國人等待幫助

新冠肺炎疫情持續升溫，蔡政府今將派出包機接回在日本鑽石公主號上國人，但第二批武漢包機仍遲未成行，讓近千名國人仍滯留武漢。前總統馬英九上午再於臉書呼籲，在武漢的國人，尤其是即將開學的小朋友，也正殷切期待蔡政府幫助。

馬英九表示，2月3日首批由湖北武漢搭包機返台民眾已於日前解除隔離，他們能在自己家鄉獲妥善照顧令人欣慰，但仍有許多台灣民眾滯留當地等待下一趟包機，其中包含許多小朋友，眼看學校即將開學，他們卻無法回台，心中十分焦急。

馬英九說，目前兩岸對於包機協商各持己見，相互指責對方藉故拖延。其實，政府提出「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」的原則並非不合理；中國大陸方面反映900多位台灣民眾都想要回台意願也是人之常情。

馬英九建議，兩岸雙方不妨各退一步，讓我方的華航與大陸的東航，都可擔任包機任務，大陸也該同意我方衛生單位派出醫護人員同行，使包機的醫療與檢疫更完善。

馬英九認為，蔡總統上個月當選連任後，對於兩岸問題曾提出「和平、對等、民主、對話」的原則，這次聯手防疫與救援就是一個適切的機會；希望兩岸捐棄成見，對等對話，讓人道超越政治，讓受困武漢的台灣民眾可以盡早回家。

馬英九說，在武漢的國人，尤其是即將開學的小朋友，也正殷切期待政府的幫助，有的小朋友甚至寫信向蔡英文總統求救，政府今日將派包機接回在日本鑽石公主號上的國人，也請蔡總統幫幫再武漢國人能早點回家。