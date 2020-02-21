龐培歐祝賀聖露西亞國慶 提到台灣
美國國務院20日發聲明祝賀聖露西亞國慶，除了提到美露兩國情誼，還在賀詞中提及台灣，國務院聲明指出，「聖露西亞維持與台灣的友誼，展現出聖露西亞堅持人權、法制與民主原則的承諾」。
國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在聲明中表示，聖露西亞的美景每年吸引數以千計的美國人到訪，美國的和平組織志工與醫療船，也為聖露西亞加強了教育、健康與抗災能力，確保聖露西亞的年輕人未來更好。
龐培歐表示，聖露西亞維持與台灣的友誼，也展現了該國對人權、法治和民主原則的承諾，美國也相當重視與聖露西亞的友誼。
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