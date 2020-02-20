傳台中又一工廠員工確診停工 中市環保局否認派員消毒
台中市一家木業公司因員工家屬是新冠肺炎確診病例，公告通知全體員工在家自主隔離至3月1日。外傳台中市又有一家工廠因員工是確診病例，明日起停工，全廠員工居家隔離，外傳確診員工是死亡病例白牌車司機的妹妹。對此，台中市環保局否認有派員到工廠周邊消毒。台中市政府表示，「有關疫情部分由中央統一說明」。
台中市環保局長吳志超表示，開學在即，這幾天都忙著到台中市29區公私立近400所幼兒園、國小及國高中展開消毒工作，並未派員到工廠周邊進行消毒。
國內首例因感染新冠肺炎死亡的白牌車司機，死者家屬也確診，白牌車司機一家在1月27日聚餐，司機的弟弟也在同天確診，隔天又增加兩個確診案例，都屬於死者接觸者，包括個案的媽媽和外甥女婿，因為媽媽是同住。昨日新增第23例新冠肺炎確定病例，是死亡白牌車司機的妹妹，外甥女婿及妹妹都是1月27日聚餐才同桌接觸。
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