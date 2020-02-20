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外傳白牌車司機妹公司明天停工 莊人祥：4人採檢

《1947之後》：生之陌異 二二八的日常與非日常

白牌車司機妹工廠傳停工 防疫人員：隔離以接觸史為準　

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
因新冠肺炎死亡、第19案白牌司機的妹妹，也就是第23案，她17日確診的消息傳出後，她工作工廠傳出明將停工。圖／報系資料照片
因新冠肺炎死亡、第19案白牌司機的妹妹，也就是第23案，她17日確診的消息傳出後，她工作工廠傳出明將停工。圖／報系資料照片

新冠肺炎死亡、第19案白牌司機的妹妹，也就是第23案，她17日確診的消息傳出後，已引起她工作工廠員工恐慌，工廠傳出明將停工；還有人抱怨消息怎麼這麼晚才知道，工廠早該停工。

這將是台中市繼一家木業廠在18日因員工染疫全面停工後，第2家停工的工廠；而木器工廠感染確診的員工則是白牌司機的外甥女婿。

但是，中部防疫人員說，以防疫需求而言，只會要求與確診者有接觸史者才予以隔離；以木器工廠而言，全面停工是工廠自己的決定，中央流行疫情指揮中心並沒有要求這麼做。

根據中央流行疫情指揮中心指出，針對此案已掌握16名密切接觸者，有4人出現症狀，4人中1人採檢後確定陰性，其餘3人也已通報採檢，檢驗結果尚等待中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨曾指出，這名新確診的案23，也就是司機的妹妹正在住院治療中，不過因為在17日才收治住院，指揮中心在昨天的記者會前才收到確診的通知。

據了解，該公司員工是今晚接到公司以LINE工作群組通知「明天公司全廠停工」的消息，公司並請有請假或被居家隔離的人暫時先填停工單。

據了解，司機妹妹工作的食品工廠，位於當地工業區內，工廠分早班與晚班2時段上下班，今天下午仍有工作人員進出。

疫情 新冠肺炎

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