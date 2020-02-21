政見發表／郝：嚴禁政治買辦 江：國民黨危機「沒有下一代」

國民黨立法實務研討會昨天安排黨主席補選政見發表，候選人江啟臣指出，如何重新讓年輕人支持國民黨，是黨改造重要課題，更要重新找回民主、公益和創新的核心價值；郝龍斌說，黨得不到年輕人支持最主要是「又老又紅」刻板印象，特別是「政治買辦」的負面標籤，他當選後會在黨章中明訂行為規範，違者以最嚴厲的黨紀處理。

江啟臣表示，九合一選舉國民黨大勝，短短兩年內再度遭遇大敗，有一半原因要歸咎國民黨自己，包括輸在年輕人、輸在論述、輸在制度。江啟臣說，國民黨在四十歲以下的年輕人支持度慘不忍睹，恐怕連兩成都不到。

江啟臣指出，根據他目前取得的資料，這次黨主席補選，四十歲以下有投票權的黨員，居然只有約九千人，僅占近卅萬選舉總人數的百分之三，國民黨的危機在「沒有下一代」，年輕人流失的問題未來黨中央務必要重視。

郝龍斌指出，黨要得到年輕人和民心，首先就要徹底改掉國民黨「又老又紅」的印象，所謂老，就是國民黨保守、守舊的黨內文化，例如：官僚氣息、老大心態、菁英身段、不接地氣、自私自利、這些都是改革的重點，其次是要撕掉親共的標籤，尤其要斷絕政治買辦。此外，國民黨要大破大立，更要堅持核心價值，國民黨的核心價值就是捍衛中華民國與堅決反對一切形式的台獨。

江啟臣提出經營在地化，不能因為黨中央財務出現問題，就大幅精簡地方經營；近年來的預算精簡中，地方明顯比中央被瘦身得更多，導致很多地方組織都放棄掉了，但這是不正確的方針，應該要持續在地深化扎根，才能了解地方的需求，「地方黨部再窮也要經營」。