郝龍斌批「用罷韓當提款機」 蔡其昌：為黨主席選舉炒作

立法院副院長蔡其昌日前接受廣播專訪時，回應主持人提問高雄市長韓國瑜是否會被罷免，回答「危險是存在的，而且是高度危險。蔡其昌隨後也指出，他認為新冠肺炎疫情也是一個影響，台灣社會目前肯定政府對疫情的控制能力，但韓國瑜卻在打疫情，「人家在防疫，你還在政治口水，這只會讓罷免更危險。」

對此國民黨主席候選人郝龍斌批評，蔡其昌不思防疫，卻用罷韓做政治提款機，民進黨若真的要做好防疫，最基本的就是不要政治鬥爭，停止罷韓行動，尤其罷韓是集體活動，增加社區感染機會，是防疫最壞的示範。

蔡其昌辦公室稍早則回應，「郝龍斌先生應該去聽完蔡副院長受訪全文，蔡副院長原意是善意提醒韓市長在防疫期間，應減少政治口水，避免引起市民反感，罷韓氣勢將越來越高漲。」

蔡其昌辦公室也反批，郝龍斌為了黨主席選舉，拿防疫問題來炒作、恐嚇國人，這種行為令人不齒，相信國人自有公評。