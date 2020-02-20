追問武漢包機下文 陸委會無可奉告

武漢台商第2批包機遙遙無期？陸委會20日召開例行記者會，被問到包機的進展時，任憑記者如何追問，副主委邱垂正都沒有正面回應。對於陳同佳是否投案，邱垂正意有所指的表示，關鍵在於港府的責任感，以及陳同佳「真實的」投案意願。

包機仍無進展

對於武漢台商第2批包機的進展，邱垂正僅回應「剛剛總統已有指示」，加上衛福部長陳時中也有對外說明，因此陸委會不會再進一步的回應。陳時中18日曾表示，目前醫療整備都已完成，靜待雙方協商，隨時可出發。而針對總統指示的內容，邱垂正則不方便透露。

「在湖北滯留的民眾都是我們的同胞。」邱垂正溫情喊話，強調「陸委會有責任向他們提供最好的照顧」，經常以電話關心這些滯留民眾，也協助家屬寄送慢性病用藥，並希望台灣的民眾也能給予更多關懷。

陳同佳等待投案？

對於陳同佳案，香港聖公會教省秘書長管浩鳴20日表示，陳同佳並沒有改變赴台灣自首的意願，但要等疫情有所紓緩。邱垂正強調，台灣的投案窗口一直在香港，但截至目前為止都沒有收到陳同佳投案的訊息，關鍵在於港府的責任感，以及陳同佳「真實的」投案意願。

民進黨立委王定宇20日稍早受訪時建議，之前菲律賓對台發布旅遊禁令的理由之一，就是台灣護照看不出「大陸旅遊史」，對此，政府應在護照上註記。邱垂正表示，綜觀世界各國入出境的實務，都沒有在護照上標註「出境」，由於涉及到領務及入出境實務議題，必須由外交部和移民署通盤研議。

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