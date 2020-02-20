30天內去過日韓 納入健保卡旅遊史提示

健保卡防疫功能升級速度超快，2月16日才解決了刻意轉機從第三國回台的漏洞，今（20日）又擴大既有提示範圍，除原有中、港、澳、星、泰以外，再新增了日本。移民署也已在整理韓國相關資料，這幾天也會列入提示。

健保卡勾稽移民署資料，供醫護人員查詢旅遊史，不論是往返高風險地區，或是去過高風險地區後由第三國回台，健保卡都有註記。當民眾就醫，不論是預先掛號或現場掛號，有沒有帶健保卡，甚至是非健保特約的全自費醫療院所，只要30天內去過高風險地區，醫師都看得到提示。

健保署資訊組科長張齡芝表示，健保署勾稽移民署資料的範圍持續更新，從第一波湖北、武漢，到第二波納入小三通和中港澳，第三波納入新加坡和泰國，目前要納入日韓。今已加入日本，韓國部分待移民署整理好資料，也會立刻列入提示範圍。

張齡芝表示，因為健保署和移民署已談妥資料格式，移民署一整理好資料，健保署這邊只需要半個工作天，就可以再新增一個國家，健保署將視中央流行疫情指揮中心對國際疫情的判定，隨時調整提示範圍。