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影／讓隔離者安心 國民黨團提案：比照公假 給付全薪

聯合報 / 記者 潘姣琪 王彥鈞／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，必須在家裡受居家檢疫、居家隔離或是隔離治療等狀況， 都應該要給予公假，以及防疫津貼。記者王彥鈞／攝影
國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，必須在家裡受居家檢疫、居家隔離或是隔離治療等狀況， 都應該要給予公假，以及防疫津貼。記者王彥鈞／攝影

行政院今(20)日拍板新冠肺炎紓困條例草案，明日立法院開議就會送進去審議，民進黨團希望能夠排除一個月的協商期，逕付二讀以快速補助受到疫情衝擊的產業跟民眾。但對此，國民黨立委江啟臣表示：「我們是要快速通過，不是要倉促通過」，認為這項民生法案關係到因應疫情的生活，應該要透過更仔細的討論。

另外人民所關心的隔離者津貼補助部分，行政院今日表示，企業能夠拒絕給薪，但如果公司給予遭隔離者薪水，營業稅將以2倍抵扣，以鼓勵而非懲罰的方式讓企業跟進；但無法支薪者例如自營者，則可在兩年內向政府申請補償；至於確切的每日津貼額度還有待後續條例三讀通過後，中央將與相關部會進行討論擬定。

國民黨團則祭出被隔離的14天，應比照公假模式「補助全薪」，希望中央透過編列特別預算的方式，來幫助民眾度過難關；另外關於防疫照顧假的部分，國民黨團希望能夠給予請假照顧者6成薪水。

國民黨 行政院 疫情

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