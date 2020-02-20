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國民黨團優先法案出爐 9大面向聚焦紓困條例
立法院將在明天開議，國民黨團今天公布新會期優先法案，共分為國會改革、全民健康、婦幼權益、放寬青年參政、勞動權益、環境保護、司法改革、經濟財政、原住民族等9大方向共20項草案；因應心冠肺炎，國民黨團也提出「新型冠狀病毒疾病紓困暨獎勵暫行條例」草案，針對受疫情衝擊營運困難之產業紓困。
國民黨今天下午舉行立法實務研討論，會中公布立院新會期黨團優先法案。國民黨團總召林為洲表示，這次民進黨團有別以往，並無推出優先法案，推測原因除了防疫、有許多人事同意權待處理外，可能也與520後蔡英文有意換閣揆有關，避免屆時發生新閣揆要推動舊閣揆優先法案的尷尬情況。
國民黨團書記長蔣萬安表示，優先法案9大面向將透過修改「憲法」、「立法院組織法」、「立法院職權行使法」、「跟蹤騷擾防治法」、「基本工資法」等20項草案來落實，未來黨團將以快狠準為目標，例如紓困條例，正是國民黨最早提出，盼新會期在立院能成為讓民眾信任的在野黨。
蔣萬安說，紓困條例部分，行政院版與國民黨團版本，主要差異在於國民黨版明文規範防疫照顧假津貼、疫苗研發獎勵、學生遠距教學獎勵、通訊診察等四大要點，會在協商時一併提出討論。
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