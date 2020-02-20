立法院明開議 國民黨推防疫的紓困草案

立法院明天將開議，國民黨新任總召林為洲今在立法實務研討會上表示，民進黨團目前沒有提任何優先法案，僅有行政院規劃的「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，國民黨新會期希望新會期能優先審理攸關疫情的紓困草案，例如，民眾所關心的防疫照顧假國民黨希望特別明文化，學校若停課學生的受教權要有一套標準，希望政府明確定出防疫隔離津貼，並條文名列給予防疫照顧假，校園若停課要有實施遠距教學的法源，偏鄉則是政府提供遠距教學的設備，而非停課後把問題丟給家長。

兩位國民黨主席補選候選人江啟臣與郝龍斌到場說明政見，會前江啟臣立委受訪表示，防疫的紓困條例是攸關全民與產業發展協助的民生法案，要周全快速審查通過，而非倉促通過，希望有提版本的各政黨都能充分溝通討論，民進黨應該尊重在野黨。郝龍斌也認為若有社區感染，黨主席補選就應停止，以防疫為優先。 國民黨昨天舉行立法實務研討會，兩位參與黨主席補選的候選人江啟臣（右二）與郝龍斌（左二）到場說明自己的政見。記者潘俊宏／攝影 國民黨今天舉行立法實務研討會，參與黨主席補選的候選人郝龍斌認為疫情若有社區感染，國民黨主席補選就應停止。記者潘俊宏／攝影 國民黨昨天舉行立法實務研討會，兩位參與黨主席補選的候選人江啟臣（中）與郝龍斌（左）到場說明自己的政見。記者潘俊宏／攝影