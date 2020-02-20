吳斯懷台灣是弱者說 郝龍斌同意江啟臣認應有完整論述

國民黨立委吳斯懷稱台灣是弱者的說法惹議，國民黨主席候選人郝龍斌今天受訪表示，他同意吳斯懷的看法，吳作為在野黨立委應該要善盡監督的職責；郝龍斌重申，以大事小要能容，以小事大要能忍，弱者要能忍，強者要能容，如此朝野才能和諧，政務才能推動。

媒體詢問，吳斯懷恐成為綠營攻擊標的，郝龍斌說，吳斯懷是國民黨立委，在立院獨立行使職權，表現可以讓社會公評，期盼吳為國民黨加分。

江啟臣則說，吳斯懷是軍人出身，了解國防的狀況，站在在野黨監督的角色，依照專業提出意見，但很可能受訪時無法講的很完整，期待未來質詢、法案辯論時，可以提供更完整的論述和資料。

江啟臣表示，台灣不希望兩岸衝突，不求戰，但不是畏戰，台灣安全永遠是第一順位。