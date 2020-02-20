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撤告吳子嘉 韓國瑜聲明：吳已親赴高雄致歉
高雄市長韓國瑜在競選總統期間，因「王小姐」事件，狀告美麗島電子報董事長吳子嘉，但今傳出韓國瑜撤告，理由是愛與包容。韓國瑜下午發聲明表示，吳子嘉日前已親赴高雄向他表達歉意，他願接受吳道歉，並本於愛與包容初衷，不再追究。
韓國瑜聲明表示，「美麗島電子報董事長吳子嘉先生已於日前親赴高雄向韓國瑜市長表達歉意，並且表示針對新莊王小姐的相關陳述內容有查證不夠周延的瑕疵。」
韓國瑜認為，既然總統大選已經選完，加上當前疫情面臨不可預知的變數甚多，極需社會各界同心協力一起防疫。因此，選戰期間發生的相關是非冤仇應可一揭而過，所以他願意接受吳子嘉的道歉，並本於「愛與包容」的初衷不願再追究，以免雙方徒增訟累及浪費有限的司法資源。
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