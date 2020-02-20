郝、江都表態力挺韓國瑜 黨主席補選防疫優先

針對高雄市長韓國瑜面臨的被罷免案，國民黨主席補選候選人江啟臣及郝龍斌今天再度表態力挺韓度過危機。

江啟臣表示，任何人當黨主席都要幫助韓國瑜度過挑戰，若韓國瑜被罷免，也是對國民黨的否定，相信韓國瑜做好市政，國民黨好好改革，兩者之間能相輔相成。

郝龍斌指出，韓國瑜最近提出很多防疫警訊，應該由中央與地方配合作戰；針對立法院副院長蔡其昌評論韓面臨罷免案「高度危險」，郝龍斌批評，蔡其昌不思防疫，卻用罷韓做政治提款機，民進黨若真的要做好防疫，最基本的就是不要政治鬥爭，停止罷韓行動，尤其罷韓是集體活動，增加社區感染機會，是防疫最壞的示範。

至於國民黨主席補選是否要暫停，郝龍斌說，他不希望國民黨主席選舉成為防疫漏洞，影響支持者與黨員健康，若有社區感染危險、政府啟動國安機制等，應該暫緩主席選舉，等到疫情被控制時再恢復選舉，但應該由黨中央做決定。

江啟臣也說，疫情一直都在變化中，需要尊重專業，他的原則就是，防疫優先，至於選舉是否暫緩，尊重黨中央。