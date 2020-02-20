傅崐萁恢復黨籍有譜？林榮德：歡迎黨中央這兩天研議

在國民黨代理主席林榮德強勢主導下，國民黨中央力推恢復無黨籍立委傅崐萁黨籍案。林榮德今天再度表示，傅恢復黨籍案本質上沒有問題，當然歡迎他回來，黨中央也會在這兩天進行相關討論。

林榮德今天下午出席國民黨立法實務研討會受訪時表示，中常會的作法應該沒有什麼問題，傅的黨籍案應該來看事情的本質，首先，這是已經經過23個中常委連署，並無異議通過；再者，這是個拖延幾十年的老案子了，期間經歷前主席吳伯雄、朱立倫，到現在的兩位黨主席參選人郝龍斌、江啟臣也都歡迎傅重回國民黨；第三點，多數基層黨員、青工會等年輕人也都認為傅崐萁一直忠於國民黨，也是花蓮最有實力的立法委員，「當然歡迎他回來」。

至於考紀會主委魏平政疑似不滿程序問題提出辭呈。林榮德表示，不是特別清楚這情況，黨內當然有少數不同看法，但會秉持尊重程序與多數意見來運作，以國民黨的利益為考量，黨中央會在這兩天針對相關問題討論。