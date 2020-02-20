江啟臣：國民黨再窮也要深耕地方

國民黨今天舉行立法實務研討會，會中也進行黨主席補選政見發表。國民黨主席候選人江啟臣表示，國民黨2020敗選有幾大原因，其中很重要一點是輸在年輕人，這次黨主席補選，黨內40歲以下有合格投票權的黨員甚至僅有3%，如何重新讓年輕人支持國民黨，是未來重要課題；江啟臣說，未來若當選黨主席，會深化地方黨部經營，不會因為財務出現問題就放棄地方組織；同時要打造黨中央、黨團、智庫的鐵三角，讓國民黨戰力極大化。

江啟臣表示，2018年九合一縣市長選舉國民黨大勝，卻在短短2年內就再度遭遇大敗，這當中有一半個原因要歸咎於國民黨自己，包括輸在年輕人、輸在論述、輸在制度。江啟臣說，國民黨在40歲以下的年輕人支持度慘不忍睹，恐怕連2成都不到；本次黨主席補選，40歲以下有合格投票權的黨員甚至僅3%、約9000人，年輕人流失的問題未來黨中央務必要重視。

江啟臣指出，未來若當選黨主席，要推動集體領導、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化等。針對經營在地化，江啟臣表示，不能因為黨中央財務出現問題，就大幅精簡地方經營；近年來的預算精簡中，地方明顯比中央被瘦身得更多，導致很多地方組織都放棄掉了，但這是不正確的方針，應該要持續在地深化紮根，才能了解地方需求，「地方黨部再窮也要經營」。

江啟臣說，過去幾年在立院中，深感黨中央與黨團聯繫不足，經常出現黨團沒有方向，必須孤軍奮戰情況，相當可惜；若能由黨中央搭配智庫意見發動議題，黨團會更有進攻方向，也能將攻防進一步延伸到地方，發揮在野黨的最大戰力。

江啟臣表示，改革工作當然千頭萬緒，但要有先後順序，自己所提出主張是在剩餘的1年2個月任期內能執行的；且改革不是一兩個人的事情，是黨內所有人的事情，希望大家能把把黨主席補選當作改革跨出的第一步。